LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | il vantaggio della fuga rimane attorno ai tre minuti

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DALLE 15.00 13.38 Siamo in un tratto di continuo saliscendi per il gruppo, che ora sta tenendo a bagnomaria i nove fuggitivi: Paul Ourselin (TotalEnergies), Lilian Calmejane (Intermarché – Wanty), Rémy Rochas (Groupama – FDJ), Gil Gelders (Soudal Quick-Step), Loic Vliegen (Bingoal WB), Fabien Doubey (TotalEnergies), Enzo Leijnse Team dsm-firmenich PostNL), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) e Ivan Romeo (Movistar Team). 13.35 120 chilometri al traguardo. 13.33 Si registrano intanto i ritiri di Kamiel Bonneu, Siebe Diìeweirdt e Vincent Van Hemelen (Team Flanders Baloise). 13.30 Rimangono comunque poche possibilità, ...