LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | il gruppo lascia oltre 4? alla fuga a nove uomini con Scaroni

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 15.00 12.59 Sempre stazionario il vantaggio di i Paul Ourselin (TotalEnergies), Lilian Calmejane (Intermarché – Wanty), Rémy Rochas (Groupama – FDJ), Gil Gelders (Soudal Quick-Step), Loic Vliegen (Bingoal WB), Fabien Doubey (TotalEnergies), Enzo Leijnse Team dsm-firmenich PostNL), Christian(Astana Qazaqstan Team) e Ivan Romeo (Movistar Team), segnalati a 4’35”. 12.55 Sempre più viciniCote de Saint-Roch: 6 chilometriseconda salita giornaliera. 12.52 Risale posizioni Egan Bernal (Ineos-Grenadiers): il colombiano è apparso in una buona condizione in questi primi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE DALLE 15.00 10.03 Si preannuncia una corsa spettacolare con tanti big al via, su tutti Tadej ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE DALLE 15.00 12.11 Fa comunque freddo in corsa, anche parecchio. Ma i corridori stavolta son arrivati ... (oasport)

LIVE Dalle 10.15 Liegi-Bastogne-Liegi: Van der Poel contro Pogacar, è sfida tra giganti - Liegi (Belgio) – «Ci proverò, ma sarà difficile. Non ho il terreno giusto – dice Van der Poel – e davanti questa volta c’è Pogacar, che è davvero forte in questo tipo di gare. Penso… Leggi ...informazione

Liegi. UNDICI CÔTES E TANTA FATICA PER CONQUISTARE LA DOYENNE - Con i suoi 254,5 chilometri da Liegi a Bastogne e ritorno, la Doyenne è la quarta Classica Monumento dell’anno e l’ultima del trittico delle Ardenne, dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Il percor ...tuttobiciweb

BIKEFESTIVAL LODIGIANO. ALLE 15.20 IN DIRETTA STREAMING IL MEMORIAL CINERARI - SIORI PER JUNIORES - Quello di oggi in diretta su tuttobiciweb è un appuntamento di quelli da non mancare. Il clou della giornata dedicata al Bikefestival Lodigiano che si svolgerà a Graffignana sarà il 4° Memorial Pietro ...tuttobiciweb