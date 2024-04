LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | gruppo compatto a 70 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

14.55 Bruttissima caduta di uomo della Movistar, fermo sul ciglio della strada. 14.54 Mancano 70 km al traguardo. 14.53 Si ricompatta il! Concluso un inseguimento di oltre 20 km dopo una caduta che aveva spaccato in due la corsa. 14.52 Da sottolineare il grandissimo lavoro di Tiberi, che da quando si è portato in testa ha recuperato oltre 30? suldi testa. 14.52 IlVan der Poel ha ripreso ilPidcock. 14.51 Questo l'attacco di Pidcock: Attaque de @tompidcock depuis le groupe de coureurs lâchés @tompidcock attacks from the group of ...