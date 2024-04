LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA | prende consistenza il margine delle fuggitive ai -45

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.15 17:15 Gruppo totalmente aperto che non sembra fare velocità eche continua a crescere. Còte de la Redoute che sarà dunque ago della bilancia. Scollinare con almeno tre minuti disignificherebbe chance di vittorie per le battistrada. 17:12 40 km al traguardo e fuga che può vanta serie speranze di arrivare al traguardo. Le tre classiche ravvicinate di questa settimana hanno evidentemente sfiancato molte componenti del gruppo. 17:09 Sempre in nove al comando, ovvero Mischa Bredewold (Team SD Worx), Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing), Eva Van Agt ...

Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi, trionfo di Tadej Pogacar - Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne Liegi 2024. La svolta della corsa e' arrivata sulla Redoute quando Pogacar ha staccato tutti. Da quel momento ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA: Pogacar in solitaria a 20 km dal traguardo, grande bagarre per la seconda posizione - 16.04 Mai domo Pogacar, che continua a ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...