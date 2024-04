LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA | il gruppo si sveglia su Còte de la Redoute

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.15 17:27 Poco meno di due minuti il ritardo deldalle tre battistrada al termine dide la. Ora un lieve tratto in contropendenza, poi circa 5 km di discesa che porterà ades Forges. 17:25 Scollinano assieme Chabbey, Cadzow e Brown, mentre sono una trentina le atlete che compongono ildelle big. 17:24 Cambio di ritmo della Lidl-Trek! Gaia Realini va al comando delcon Elisa Longo Borghini in terza posizione a 500 metri dal termine dide la. 17:23 Si sgretola ...

Gruppo totalmente aperto che non sembra fare velocità e margine delle fuggitive che continua a ...

15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...

Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi, trionfo di Tadej Pogacar - Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne Liegi 2024. La svolta della corsa e' arrivata sulla Redoute quando Pogacar ha staccato tutti. Da quel momento ...

16.04 Mai domo Pogacar, che continua a ...