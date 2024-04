LIVE Italia-Francia 10-6 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri nel settimo end

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOTTAVO END 15:31 Non riesce la difficile giocata alla transalpina, che ha provato a giocare di sponda sulla guardiana. Altra, che guidano per 10-6 ad un solo end dalla conclusione. 15:29 Constantini sceglie di piazzare la guardia a difesa del puntono. Ultima chance ora per Shevchuk. 15:28 Liscio di Coulot, che spreca totalmente la penultima stone francese.che può provare a chiudere il match. 15:26 Bocciata senza fronzoli di Coulot, ma la carambola dice male ai francesi. Resta una pietrana in casa e null’altro a tre tiri dal termine delend. 15:24che scelgono di riempire la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 E’ buona la doppia bocciata di De Zanna, che apre il gioco ed elimina una stone avversaria a punto. 15:09 In corso un delicatissimo sesto end con gli ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per la quinta sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per la quinta sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. ... (sportface)

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI DALLE 10.15 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...oasport

Almeria-Villarreal: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...sport.sky

Mondiali di marcia: l'Italia trionfa con Fortunato e Trapletti. Ritiro per Stano e Palmisano - E' un'Italia vincente quella nella staffetta ai Mondiali a squadre di marcia ad Antalya, in Turchia. Magnifico successo per Francesco Fortunato e Valentina Trapletti al termine di una gara tutta in ...eurosport