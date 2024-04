LIVE – Formula 1 - GP Cina | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Il circuito di Shanghai è palcoscenico del Gran Premio di. Dopo quattro anni di stop, la1 torna a correre su questa pista, che vede Lewis Hamilton come ultimo vincitore. Oggi è Max Verstappen a partire dalla pole position, con l’olandese che ha conquistato il successo nella sprint race del sabato e ora vuole imporsi anche la domenica. La prima fila è blindata dalla Red Bull, con Sergio Perez in seconda piazza. Terza posizione poi per Fernando Alonso e quarta per Lando Norris. La prima delle Ferrari è sesta ed è quella di Charles Leclerc, con Carlos Sainz settimo ad aprire la quarta fila. All’interno del circuito si respira un’atmosfera carica di emozione, con i tifosi locali pronti a sostenere Zhou Guanyu della Stake, primo pilota cinese della storia di1 che corre per la prima volta in casa. I semafori cinesi si ...