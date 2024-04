LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Verstappen tenta la fug - Leclerc guida la rimonta Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

GIRO 5/56 Piastriun trenino con Russell,e Sainz, i quali hanno il DRS. GIRO 4/56 Sorpasso di Perez, che si butta all'interno e si riprende la seconda posizione. GIRO 4/56 Perez è a 484 millesimi di distacco da Alonso, che è molto veloce sul rettilineo dove riesce a rispondere all'utilizzo del DRS del messicano. GIRO 3/56 Non ha pagato la scelta della gomma soft in partenza per Hamilton, che è ancora in diciottesima posizione GIRO 3/56 Perez è nella scia di Alonso. Il messicano sta provando a studiare lo spagnolo per capire dove passare. GIRO 3/56 Questa la classifica del GP didopo tre giri: 1 MaxLEADER 2 Fernando ALONSO+2.197 3 Sergio PEREZ+2.978 4 Lando NORRIS+3.762 5 Oscar ...