LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Verstappen in fug - Leclerc in lotta per il podio

(Di domenica 21 aprile 2024) GIRO 42/56 Il distacco tra Perez eora è di 1.096 secondi. GIRO 42/56 Sorpasso di Hamilton ai danni di Hulkenberg. Con un sorpasso nel misto il britannico si è portato in nona posizione GIRO 41/56continua a rimanere in scia a Perez. Così facendo il ferrarista sta creando un solco su chi lo insegue. GIRO 41/56 Questa la classifica provvisoria del GP di: 1 MaxLEADER 2 2 Lando NORRIS+5.365 1 3 Sergio PEREZ+10.797 24 Charles+11.475 1 5 Fernando ALONSO+15.159 26 Carlos SAINZ+19.347 1 7 George RUSSELL+19.955 2 8 Oscar PIASTRI+25.086 2 9 Nico HULKENBERG+26.497 2 10 Lewis HAMILTON+26.828 2 11 Esteban OCON+29.125 2 12 Alexander ALBON+30.280 2 13 Guanyu ZHOU +34.553 2 14 ...