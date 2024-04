LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | si parte alle 9 0 - la Ferrari cerca la rimonta

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di F1. Dopo la Sprint Race di ieri vinta da Max Verstappen c’è molta attesa per la gara vera e propria sul circuito di Shanghai, con 56 giri previsti nel Shanghai International Circuit. Le duesono chiamate ad una gara inandando alla caccia del podio. Le due rosse proveranno a riscattarsi dopo una qualifica deludente, in cui Leclerc e Sainz hanno accusato un distacco pesante ddue Red Bull, chiudendo rispettivamente al sesto ed al settimo posto. Grande curiosità anche per il duello dei duesti, che ieri si sono ...

Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per il podio del GP Cina di Formula 1 2024: gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca in diretta .Continua a leggere (fanpage)

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: Ferrari per la rimonta da podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Cina, quinto ...oasport

LIVE F1 oggi, la gara del GP Cina in diretta: Verstappen in pole, Leclerc parte sesto - Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per il podio del GP Cina di Formula 1 2024: gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca in diretta ...fanpage

F1. Gran Premio della Cina 2024: la cronaca in diretta della gara di Shangai - Tutto è pronto per il Gran Premio della Cina 2024, quinto appuntamento stagionale della Formula 1. La cronaca in diretta della gara di Shangai ...automoto