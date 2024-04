LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | pochi minuti al vi - le Ferrari inseguono il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

08.42 Il sogno rimonta dellaverso ilè alimentato dalle modifiche effettuate nell'assetto prima delle qualifiche di ieri. Dopo la Sprint Race la scuderia di Maranello ha scelto di modificare leggermente il set-up per salvaguardare maggiormente la gestione delle gomme. 08.39 Dopo il secondo posto della Sprint Race di ieri, quest'oggi Lewis Hamilton è chiamato ad una gara totalmente diversa. A sorpresa il britannico è stato eliminato in Q1 nella Qualifica partendo dalla diciottesima posizione. 08.36 Su questo Gran Premio pende come una spada di Damocle l'incognita meteo. La pioggia, che ha influenzato il primo giorno di questo weekend e le annesse qualifiche Sprint, potrebbe tornare protagonista negli ultimi giri di questo GP. 08.33 Questa la griglia di partenza ...