LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Leclerc terzo dopo l’ingresso della safety car

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 26/56 Lacar rientrerà in questo giro! Questa la classifica con cui si ripartirà: 1 Max VERSTAPPENLEADER H 2 2 Lando NORRIS+0.915 H 13 Charles+1.826 H 1 4 Sergio PEREZ+2.993 H 25 Carlos SAINZ+4.589 H 1 6 Fernando ALONSO+6.585 S 2 7 George RUSSELL+7.802 H 2 8 Oscar PIASTRI+8.788 H 2 9 Daniel RICCIARDO+10.786 M 1 10 Lance STROLL+12.543 H 2 11 Nico HULKENBERG+16.136 H 2 12 Esteban OCON+16.847 H 2 13 Lewis HAMILTON+18.278 H 2 14 Kevin MAGNUSSEN+19.252 H 1 15 Yuki TSUNODA+22.458 H 2 16 Alexander ALBON+23.757 H 2 17 Logan SARGEANT+24.897 H 2 18 Guanyu ZHOU +28.781 H 2 19 Pierre GASLY+37.976 H 2 20 Valtteri BOTTAS rit GIRO 25/56 Gruppo praticamente ricompatto con i primi quattro che hanno gomma nuova. GIRO 25/56 Pit stop anche per Piastri. Sainz ora è quinto. GIRO ...

GIRO 23/56 È rientrato ai box anche Stroll, che quindi ha lasciato strada libera a Sainz. GIRO 23/56 Norris rientra in terza posizione alle spalle di Perez.

