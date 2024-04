LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Leclerc sfrutta la virtual safety car ed è quinto

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 23/56 È rientrato ai box anche Stroll, che quindi ha lasciato strada libera a Sainz. GIRO 23/56 Norris rientra in terza posizione alle spalle di Perez. La macchina di Bottas è ancora bloccata nonostante i diversi meccanici al lavoro. GIRO 22/56 Norris arriva ora alla curva 14 mentre la macchina di Bottas è ancora in pista. GIRO 22/56rientra in quinta posizione alle spalle di Alonso. Non è ancora rientrato Norris, che era già passato sul traguardo ne momento in cui è stata annunciata lacar. GIRO 22/56CAR!! Rientra ai box. GIRO 21/56 Sainz ha tentato il sorpasso a Stroll. Lo spagnolo è passato all’interno, salvo poi bloccare il posteriore e restituire la ...

