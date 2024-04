LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | la safety car ricompatta il grupp - Leclerc in terza posizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 32/56 Riparte la gara! Perez ora è più vicino arispetto a prima. GIRO 31/56 Vedremo se Verstappen darà nuovamente lo strappo dopo curva 14 oppure se cambierà il momento della ripartenza. GIRO 31/56 Lacar rientrerà in questo giro. GIRO 30/56 Questi ulteriori giri dietro allacar aiuteranno i piloti ad andare fino in fondo con queste gomme. Dovrà sicuramente fermarsi Alonso, che monta gomma soft. GIRO 30/56 Queste le immagini dei due contatti alla ripartenza dalla primacar: LAP 27/56 TheCar comes in and we are racing again, or are we… Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu — ...