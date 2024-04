LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Ferrari per la rimonta da podio

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di F1. Dopo la Sprint Race di ieri vinta da Max Verstappen c’è molta attesa per la gara vera e propria sul circuito di Shanghai, con 56 giri previsti nel Shanghai International Circuit. Le duesono chiamate ad una gara inandando alla caccia del. Le due rosse proveranno a riscattarsi dopo una qualifica deludente, in cui Leclerc e Sainz hanno accusato un distacco pesante dalle due Red Bull, chiudendo rispettivamente al sesto ed al settimo posto. Grande curiosità anche per il duello dei duesti, che ieri si sono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Nullo per Ruiz Hurtado e dunque la cinese Dai vince la gara del giavellotto con 61.25, seconda la lettone Muze-Sirma con 58.91, terza la colombiana ... (oasport)

F1 oggi (Gp Cina): la gara in TV. Gli orari di diretta, differita e repliche - Orari gara Cina: è in programma oggi a Shanghai il 5° GP F1 2024. Gli orari della diretta SKY, lo streaming su NOW e la differita TV8.circusf1

DIRETTA F1 | GP Cina 2024: LIVE Gara [LIVE TIMING E COMMENTO] - Diretta GP Cina - Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio della Cina! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Shanghai, dove alle 09:00 si spegneranno i sema ...f1grandprix.motorionline

Formula 1, Gran Premio di Cina: gli orari in tv su Sky, Now e TV8 - Auto - News: Il Circus sbarca a Shangai. Tutti i turni del GP in diretta sulla Pay-TV, in chiaro la diretta della gara sprint, mentre qualifiche e gara della domenica saranno in differita ...gpone