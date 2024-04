LIVE Atletica - Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA | TRIONFA ITALIA 2! Folle rimonta di Valentina Traplett - ritiro per Stano-Palmisano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54: 14.54: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! FANTASTICII E FORTUNATO CHE SONO CAMPIONI DEL MONDO! 2h56’44” si può dire anche record del mondo! 14.53: Ritmo sempre elevato dai che ora gestisce il vantaggio, non deve andare fuori giri 14.52:2 in dirittura d’arrivo!i e Fortunato a poche centinaia di metri dal trionfo inatteso e fantastico! 14.51: ALTRO RIITMO QUELLO DELLA AZZURRA CHE HA DISTANZIATO NETTAMENTE OKADA 14.50: E’ IN TESTAAAAAAAAAAA L’AAAAAAAAAAAAAAAI HA STACCATO OKADA! 14.49: RIPRESA OKKADA QUANDO MANCA UN KM AL TRAGUARDO 14.48: E’ VICINISSIMA L’AZZURRA! STA ANDANDO FORTISSIMO!!! 14.47: Mancano ...