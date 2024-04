LIVE Atletica - Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA | Stano si stacca dal gruppo di testa dopo 7 km!

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26:ha 16? di ritardo, è 28mo. Non capiamo cosa sia capitato all’azzurro che era nelle prime posizioni e ora passa lontano dai primi. Fortunato è neldi12.25: Non si vede piùneldi12.23. Al km 6 Giappone 3, Turchia e Cina sono al comando,è nono, Fortunato risale in 11ma posizione 12.22: E’ composto da circa 30 atleti ildi, ricordiamo che si qualificano le prime 22per Parigi 12.19: Al km 5 Spagna 3 si mette a fare l’andatura,è in 12ma posizione ma sempre neldi, anche Fortunato è 22mo e in fondo al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Karlstrom sta facendo la selezione tra il decimo e l’undicesimo km. Re Stano addirittura in cinque davanti: lo svedese McGrath, Koga, Urtado e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31: Per il momento è tutto ma tra 25? c’è la gara più importante , la staffetta a coppie che qualifica per Parigi! A tra poco! 11.30: nella gara ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Partita la gara 11.54: Per l’Italia dunque Fortunato e Stano al via nella prima delle quattro frazioni in programma 11.52: Tutto pronto per il via ... (oasport)

LIVE Antalya: doppio bronzo azzurro - TV - I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta ...fidal

LIVE Antalya: azzurrine al bronzo della 10 km - In corso ad Antalya (Turchia) i Mondiali a squadre di marcia: alle 12.55 la staffetta mista che qualifica per le Olimpiadi di Parigi. In gara le due coppie azzurre Massimo Stano-Antonella Palmisano e ...fidal

Atletica, mondiali di marcia: azzurre quarte nella 20km a squadre - Squalifica per Eleonora Giorgi e quarto posto per la squadra azzurra femminile nella gara dei 20 chilometri ai mondiali di marcia in corso ad Antalya, in Turchia. Attesa per la staffetta mista, prova ...napolimagazine