LIVE Atletica - Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA | Orsoni nelle prime posizioni a metà gara della 20 km maschile Attesa per Stano e Palmisano

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50: Karlstrom sta facendo la selezione tra il decimo e l’undicesimo km. Readdirittura in cinque davanti: lo svedese McGrath, Koga, Urtado e Dilmurodov.è attorno all’undicesima posizione a 6/7? 10.49: Sono in nove nel gruppo di testa, gli azzurri si sono staccati 10.48: Karlstrom alza il ritmo eappare in difficoltà a tenere le code dei primi 10.47: Aè sesto, Picchiottino 23mo in coda al gruppo, Antonelli 33mo a 19?, Agrusti 45mo a 47?, Brigante 57mo a 1?17 10-46: Picchiottino appare in difficoltà , mentresembra piuttosto brillantedel gruppo 10.42: Al km 9 perdono un po’ di ...

(oasport)

9.30: Stop and go per Inga, che dunque perderà la zona podio! 9.27: Purtroppo arriva la notizia della squalifica di Giorgi che aveva tentato il tutto per ...

(oasport)

9.49: Appuntamento tra un quarto d'ora per la gara maschile 9.47: Oro al Perù nella gara individuale, dunque, con Kimberly Garcia Leon , oro iridato al ...

LIVE Antalya: azzurrine al bronzo della 10 km - In corso ad Antalya (Turchia) i Mondiali a squadre di marcia: alle 12.55 la staffetta mista che qualifica per le Olimpiadi di Parigi. In gara le due coppie azzurre Massimo Stano-Antonella Palmisano e ...fidal

Atletica, mondiali di marcia: azzurre quarte nella 20km a squadre - Squalifica per Eleonora Giorgi e quarto posto per la squadra azzurra femminile nella gara dei 20 chilometri ai mondiali di marcia in corso ad Antalya, in Turchia. Attesa per la staffetta mista, prova ...napolimagazine

LIVE La giornata della marcia mondiale - TV - I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta ...fidal