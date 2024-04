LIVE Atletica - Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA | Garcia Leon in fug - stop and go per Giorgi Attesa per Stano e Palmisano

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19: Se ne va, Inga si stacca decisamente 9.16: Al km 15, Inga davanti, a 22? Ma, a 1’41” Torres, a 1’47” Shi, a 1’49” Sena, a 2’01” Ji 9.13: Sono di nuovo assieme Inga esi è fermata ed è ripartita. Squalificata invece definitivamente Morejon che ha subito quattro rossi 9.10: L’attacco di Inga su9.09: Purtroppo arriva loper Eora, segnalazione per sospensione la terza. Non è la prima volta che l’azzurra incorre in sanzioni disciplinari 9.08: Al km 13, Inga davanti, a 15? Ma, a 1’01” Morejon, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2024 dei Mondiali di marcia a squadre in programma ad Antalya in Turchia. La rassegna iridata ...

La giornata della marcia mondiale - TV - I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay.

