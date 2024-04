LIVE Atletica - Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA | attesa per Palmisano-Stan - in palio i pass olimpici

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella edizionedeidiin programma ad Antalya in Turchia. La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità rispetto alle ultime edizioni: verranno messi inper le Olimpiadi di Parigi. Nello specifico verranno assegnati i tagliandi a cinque cerchi per quanto concerne la staffetta mista, ovvero la neonata specialità che farà il proprio debutto ai Giochi. Ricordiamo che si gareggia a coppie miste, ognuno con un uomo e una donna per un totale di quattro frazioni: uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km, così ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Nullo per Ruiz Hurtado e dunque la cinese Dai vince la gara del giavellotto con 61.25, seconda la lettone Muze-Sirma con 58.91, terza la colombiana ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Eliminato anche Nilsen nell’asta. Restano in cinque a 5.72 13.02: Eliminato anche Broeders nell’asta 13.02: Queste le protagoniste di un 400 donne ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44: Zango con 16.90 sale al secondo posto nel triplo. Pichardo, Zango e Su al salto finale 14.42: Pioggia di RECORD personali, purtroppo non per Gaia ... (oasport)

LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2024 in DIRETTA: attesa per Palmisano-Stano, in palio i pass olimpici - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2024 dei Mondiali di marcia a squadre in programma ad ...oasport

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA: RECORD DUPLANTIS, 6.24 nell’asta! Tsegay incanta nei 1500, Sabbatini lontana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56: Per oggi è tutto, appuntamento a sabato prossimo con la Diamond League a Shanghai, ancora in Cina. Grazie ...oasport

LIVE - Diamond League Xiamen 2024 con Gaia Sabbatini: Atletica leggera in DIRETTA - La diretta LIVE della prima tappa della Diamond League di Atletica leggera 2024 a Xiamen: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Si alza il sipario ufficialmente sulla stagione outdoor 2024 di atleti ...informazione