Lite violenta in strada La rabbia dei residenti | Basta movida molesta

(Di domenica 21 aprile 2024) Montecatini, 21 aprile 2024 – Un gruppo diesasperati per lanotturna lancia nuovamente un appello alle istituzioni affinché intervengano per riportare ordine e quiete nella zona di via Puccini, via Rosselli e viale IV Novembre. Ad accendere questa nuova miccia, l’ennesimaalla quale hanno assistito l’altra notte intorno alle tre. Un gruppo di ragazzi, italiani e stranieri, avrebbero fatto a botte sull’angolo che incrocia, appunto, via Puccini con via Rosselli. E avrebbero richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. "Urla, calci e colpi di bastone - assicurano - abbiamo temuto il peggio. Non sappiamo come sia andata a finire. Occorre però un intervento serio. Abbiamo subito scritto una email al sindaco e all’assessore Emiliano Corrieri che ringraziamo perché ha risposto ...