Lite tra Calenda e il segretario della Dc a Palermo | Cuffaro controlla 200mila voti? Se li tenga - Offende i sicilian - vergogna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Scontro tra Carloe ilDc Nuova Stefano Cirillo, nel corsopresentazione ade Il Patto, il libro deldi Azione. Come si vede in un video pubblicato sui social, laè scoppiata intorno a Totò. “Uno che è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento dei mafiosi” dice. “E in un paese che non è del Terzo mondo non avrebbe la faccia di presentarsi in pubblico per il resto dei suoi giorni. Tieniteli i tuoi. Isono liberi”. Dal pubblico protesta ilDc Cirillo: “Leil’intelligenza deii, pensa che ...