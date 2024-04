L’Isola dei Famosi - la delusione di Maitè | il motivo e la decisione

(Di domenica 21 aprile 2024)deidelusa da un gruppo di naufraghi. Ile ladella naufragadei, nel corso della puntata di giovedì sera la giovane naufraga Maité é finita in Nomination. La concorrente ha subito pensato che i due naufraghi, Khady e Pietro l’hanno nominata. Khady e Pietro però hanno spiegato adi aver nominato altre persone, in realtà l’hanno nominata e dunque le hanno mentito. La concorrente confrontandosi con Daniele ha rivelato di non fidarsi più di nessuno e di punto in banco ha deciso di avvicinarsi ad un altro gruppo di naufraghi. LEGGI ANCHE: Giulia Salemi rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli Stando a quanto riporta LaVelenosadelGossip.it, Maité afferma: “Pensavo che Khady mi aveva nominata e ...

No Rest for the Wicked, abbiamo provato le prime ore del gioco di Moon Studios - Disponibile su Steam in accesso anticipato, il nuovo gioco di Moon Studios è pronto a sorprenderci: abbiamo provato le prime ore di No Rest for the Wicked.multiplayer

Isola dei famosi: chi è Rosanna Lodi, naufraga ritardataria e segreta - Apparsa dopo che i suoi compagni di naufragio si erano già ambientati, Rosanna Lodi è una delle nuove concorrenti de L'Isola dei famosi. Vediamo insieme chi è questa attrice emiliana. Undici giorni ...comingsoon

Isola dei Famosi: Samuel Peron e Edoardo Stoppa, la sfida per la vittoria si infiamma - 'Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale Cinque, sta vivendo una stagione all'insegna dell'incertezza e della competizione. Due concorrenti ...occhioche