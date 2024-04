L' Iran si fermi È solo un' anteprima | il post di Israele con i missili sul Colosseo | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) La tensione in Medio Oriente è come la nebbia: si taglia con il coltello. Da quando l'ha attaccato, infatti, gli equilibri internazionali scricchiolano e il timore è che le reciproche provocazioni tra i protagonisti sfocino in una guerra aperta senza via di ritorno. C'è chi sostiene che la potenza di Teheran sarebbe difficile da contrastare e chi, al contrario, è sicuro delle possibilità (in termini di deterrenza) di Tel Aviv. Ma gli scenari sono cupi anche per il resto del mondo. A ricordarlo è anche ilpubblicato su X dal ministero degli Esteri israeliano. Una foto attira l'attenzione di molti: quella del(monumento di Roma e simbolo d'Italia) su cui sta per abbattersi una pioggia di's recent attack on Israel is just a preview of ...