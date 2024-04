L’intelligenza artificiale fa passi avanti - ma non sostituirà la ricerca matematica | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Un recente articolo di Nature riporta il successo di un programma di intelligenza(IA), AlphaGeometry, nel risolvere 25 su 30 problemi di geometria delle Olimpiadi Internazionali di, risultato che lo pone appena al di sotto della media delle medaglie d’oro olimpioniche. Le competizioni sono generalmente viste come un banco di prova per sistemi che simulano intelligenza: riesce difficile non considerare intelligente un sistema automatico che batta un campione mondiale di scacchi (Deep Blue, 1996) o, ancora peggio, di Go (AlphaGo, 2017). Un successo nelle olimpiadi dirappresenta un passo ulteriore. I giochi da tavolo, per quanto complessi, hanno un insieme di regole ben delimitato e le loro possibili configurazioni costituiscono un “mondo” circoscritto, per quanto sterminato (le configurazioni di Go ...