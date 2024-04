L’inquinamento da traffico influisce negativamente sulla capacità di attenzione dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) L’esposizione alatmosferico, in particolare al biossido di azoto, o NO2, nei primi due anni di vita ha mostrato avere un’influenza negativadideidi età compresa tra i 4 e gli 8 anni, con un impatto maggiore nei maschi. A lanciare l’allarme uno studio guidato dall’Istituto di Barcellona per la Salute Globale, ISGlobal, un centro sostenuto dalla Fondazione “la Caixa”, pubblicato su Environment International. La ricerca – L’NO2 è un inquinante che proviene per lo più dalle emissioni del. Secondo la ricerca, una maggiore esposizione all’NO2 è associata ad una riduzione dell’neitra i 4 e i 6 anni, con una maggiore suscettibilità a questo inquinante osservata nel secondo anno di ...