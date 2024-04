Lil Jolie e Gaia rompono il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 23

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Le prime parole di Lilda23: cosa hanno dichiarato al cantante e la ballerina Avventura al capolinea per Lilad23. Le due concorrenti hanno salutato il programma nel corso della puntata di ieri sera e subitol’addio al talent condotto da Maria De Filippi hanno rotto il, ringraziando tutti per l’importante esperienza vissuta., che era infortunata ma è stata sostituita da Aurora, ha parlato così ripercorrendo i mesi nella Casetta, che si sono rivelati fondamentale per accelerare la sua crescita personale e professionale: “Era unamolto insicura e poco cosciente di quello che poteva essere. Ad oggi io ...