Liegi-Bastogne-Liegi | questa volta lo show è di Tadej Pogacar Uno scatto sulla Redoute e gli altri lo rivedono all’arrivo

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo gli assoli di Mathieu van der Poel sul pavé del Giro delle Fiandre e della Parigi–Roubaix, le côte dellasono diventate il teatro perfetto per lodi. Lo sloveno, grande favorito, non ha tradito: ha aspettato il momento di massima tensione, la, per danzare sui pedali, scattare e salutare il resto della compagnia a 33,8 km d. Gli, i comuni mortali, lo hanno rivisto solo lì al traguardo. Van der Poel invece è stato respinto dalle pendenze della Doyenne, la più antica delle Classiche Monumento: l’olandese campione del mondo è riuscito comunque a chiudere sul podio, terzo dietro al redivivo Romain Bardet. Ma se sulle pietre è ...

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA: Pogacar in solitaria a 20 km dal traguardo, grande bagarre per la seconda posizione - 16.04 Mai domo Pogacar, che continua a ...oasport

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...oasport

Liegi-Bastogne-Liegi, Garzelli esclusivo: “C’è un grande favorito”. E su gli italiani… - Stefano Garzelli in esclusiva ai nostri microfoni sulla Liegi-Bastogne-Liegi: “Si prevede una corsa bagnata e tutto potrebbe cambiare”. “Si prevede una Liegi bagnata. Se dovesse fare freddo e piovere ...notizie