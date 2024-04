Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | Tadej Pogacar scatta sulla Redoute e non dà scampo van der Poel 3° - ma staccato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Dodici Classiche Monumento corse in carriera, sei vittorie. Ma non sono solo i numeri a parlare per un fuoriclasse del calibro di: era nettamente il favorito allae non ha tradito le aspettative, dominando in lungo e in largo, ridicolizzando quasi gli avversari. Secondo successo dopo quello del 2021 per il campione sloveno che porta ancora in trionfo la UAE Emirates, squadra più forte al mondo. Nove corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Paul Ourselin (TotalEnergies), Lilian Calmejane (Intermarché – Wanty), Rémy Rochas (Groupama – FDJ), Gil Gelders (Soudal Quick-Step), Loic Vliegen (Bingoal WB), Fabien Doubey (TotalEnergies), Enzo Leijnse (Team dsm-firmenich PostNL), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) e ...