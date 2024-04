Liegi-Bastogne-Liegi 2024 - risultati e classifica | dominio Pogaca - che vince in solitaria 3° Van der Poel

(Di domenica 21 aprile 2024) C’era grande attesa per il primo confronto stagionale tra Mathieu Van dere Tadejr, che prometteva davvero grande spettacolo, invece non c’è stata storia. Il corridore sloveno della UAE Team Emirates ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse e si è laureato campione della, quarta Monumento della stagione che ha chiuso il periodo delle Classiche di primavera. L’atleta dell’Alpecin – Deceuninck andava a caccia del tris dopo le vittorie alla Parigi-Roubaix sia al Giro delle Fiandre, invece l’edizione numero 110 della “Doyenne”, la Decana delle grandi Classiche, è stata appannaggio dir, perfetto per tutti e 254,5 i chilometri con partenza e arrivo a, su ...

Dodici Classiche Monumento corse in carriera, sei vittorie. Ma non sono solo i numeri a parlare per un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar : era nettamente il favorito alla Liegi-Bastogne-Liegi ... (oasport)

Pogacar fa un’altra impresa e vince da dominatore la Liegi-Bastogne - Tadej Pogacar ha vinto l'edizione numero 110 della Liegi-Bastogne-Liegi, una delle classiche monumento del ciclismo internazionale. Il 25enne sloveno della Uae Emirates è arriva da solo dopo aver ...repubblica

Liegi-Bastogne-Liegi 2024: Tadej Pogacar scatta sulla Redoute e non dà scampo. van der Poel 3°, ma staccato - Dodici Classiche Monumento corse in carriera, sei vittorie. Ma non sono solo i numeri a parlare per un fuoriclasse del calibro di Tadej Pogacar: era ...oasport

Tadej Pogacar è il re della Liegi-Bastogne-Liegi: fuga maestosa di 35km, ritmo insostenibile per tutti - Tadej Pogacar è il dominatore della Ligei-Bastogne-Liegi 2024 con una maxi fuga iniziata a 35 km dall'arrivo: una progressione impressionante che ha fatto ...fanpage