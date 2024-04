(Di domenica 21 aprile 2024), 212024 – Il 21 e 25si celebrano ladie dell'Italia dal nazifascismo. Fu il 21del 1945, infatti, che la città divenne liberata dall’occupazione nazifascista.20 mesi di fame e stenti costati quasi 2mila vittime per mano degli occupanti, le truppe alleate e i partigiani entrarono in città nelle prime ore di quel 21e trovarono unaquasi del tutto deserta: i nazifascisti infatti avevano già abbandonato la città la sera prima, consci di aver ormai essere arrivati al capolinea. Più tardi nella mattinata arrivarono in città anche altri bersaglieri che sfilarono percorrendo via Rizzoli. Nel frattempo la folla si era radunata in centro e li ...

Liberazione di Bologna 79 anni dopo, eventi e iniziative del 21 aprile: il programma - Nel 1945 la città venne liberata dall’occupazione nazifascista. Il calendario di domenica con le cerimonie e le celebrazione della Cineteca al Modernissimo ...ilrestodelcarlino

Liberazione, Anpi Bologna: “Tempi duri per l’antifascismo, scendiamo in piazza per i diritti, a difesa della libertà di stampa e di pensiero” - La presidente dell'Associazione partigiani Anna Cocchi: “Il 25 aprile è la festa della Liberazione dal nazifascismo in Italia, non è l'occasione per stabilire ...bologna.repubblica

Due filmati verso la ricorrenza del 25 aprile - Partendo da due tensioni, quella di un prigioniero rivoluzionario, che va sulle tracce della lotta di Liberazione dal nazifascismo nel ... si trovava ancora in libertà vigilata a Bologna, dopo 21 anni ...udinetoday