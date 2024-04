L’esempio di Assad Ramazze e speranza | Monza ci ospita È il nostro grazie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Hanno lavorato per tutta la mattinata, fino al primo pomeriggio, per tenere pulita e in ordine la principale area verde vicina al loro Centro di accoglienza, tra sorrisi, entusiasmo e voglia di fare. Anche i richiedenti asilo del Centro di via Monte Oliveto hanno dato il loro importante contributo in questa edizione delle Pulizie di primavera, riconsegnando un parco di via Calatafimi e l’area verde all’incrocio con via Marsala ripuliti dai rifiuti (soprattutto plastica e carta, ma anche ramoscelli d’alberi e mozziconi) e più accoglienti per tutti. In tutto sono stati una trentina i migranti attivi nel “cantiere“ – su circa 60ti attualmente nello stabile di via Monte Oliveto –, altri erano assenti soprattutto per impegni lavorativi, e qualcuno per problematiche fisiche. Quasi tutti giovani - tra i 19 e i 40 anni - si sono detti felici dell’opportunità di dare ...