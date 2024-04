Lega Pro - 37? giornata | big-sunda - tutte le gare in contemporanea oggi alle 20

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sarà un 37esimo turno di campionato 'vecchio stile' quello che andrà in scena questa sera conle dieciin20 in modo da non dare vantaggi a nessuno. Fari puntati su Taranto dove l'Avellino proverà a blindare il secondo posto con gli irpini a +3 sul Benevento, impegnato in casa contro il Latina. Sfida interessante anche a Giugliano dove sarà di scena la Casertana in un derby tutto da vivere. In zona playoutle attenzioni saranno per Turris-Monterosi che potrebbe regalare una grossa fetta di salvezza ai corallini. Domenica 21 aprile (ore 20) Messina-Potenza Benevento-Latina Crotone-Monopoli Fa-Audace Cerignola Giugliano-Casertana Picerno-Brindisi Sorrento-Catania Taranto-Avellino Turris-Monterosi Tuscia Virtus ...