Lecco - omicidio a Esino Lario | assessore ucciso a coltellate in strada

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 aprile 2024) LA vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, consigliere della giunta del sindaco Pietro Pensa Un uomo di 53 anni è stato, questa mattina, ad, in provincia di. Secondo il quotidiano ‘Il Giorno’ la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto,della giunta del sindaco Pietro Pensa, conosciuto in paese per la sua attività