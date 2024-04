Lecce - colpo salvezza! Sassuolo demolito a domicilio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024)è terminata con il punteggio di 0-3. I salentini si impongono nettamente e si avvicinano al traguardoREPORT – Ildi Gotti trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e si avvicina sempre di più all’obiettivo. A Reggio Emilia, contro il, i salentini si impongono con un netto 0-3 che inguaia sempre di più la squadra di Ballardini. Ad aprire le marcature ci pensa Gendrey, che sfrutta una punizione ben calciata di Oudin e incorna di testa la rete dello 0-1. Il, frastornato, non reagisce ed iltrova anche lo 0-2 appena 2? dopo: Pongracic inventa per Gallo che, dalla sinistra, mette un cross perfetto in mezzo su cui il più lesto di tutti è Dorgu che batte Consigli e fa partire la festa ...