Le tragedie dimenticate | I nostri figli e fratelli morti in carcere Fermiamo la strage

(Di domenica 21 aprile 2024) "Mio fratello non è stato protetto, aveva problemi psichici e non doveva stare in. Aveva bisogno di aiuto, ed è stato abbandonato". Il ricordo di Rosalinda Bua, che da anni vive a Melzo con il marito, torna al novembre del 2018, quando il fratello Samuele si tolse la vita all’età di 29 anni impiccandosi con una corda costruita con lacci da scarpe nelPagliarelli di Palermo. Giovedì scorso si è presentata davanti al Palazzo di giustizia di Milano, con una t-shirt con la foto di Samuele, per far sentire la sua voce assieme ad altri parenti di detenutiin cella. "Siamo qui – spiegano – perché questenon devono più succedere, le condizioni delle carceri non sono degne di un Paese civile". Samuele Bua, ricorda la sorella, dal 2011 era seguito dai servizi sociali a Palermo, per problemi ...