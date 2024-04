Le Spice Girls si riuniscono per i 50 anni di Victoria Beckham | il video sulle note di Stop fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) A.A.A,’90 cercasi disperatamente. Chi non l’ha detto o pensato almeno una volta? Per i nostalgici la famigliaha servito un piatto ghiottissimo: una reunion delle, con tanto didi. Il 17 aprile, infatti,ha compiuto 50ma la festa è avvenuta solo qualche giorno dopo. E, inutile dirlo, al party erano invitate tutte leGirl. Melanie Chisholm (Mel C.),Adams, Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B.) ed Emma Bunton si sono riunite per festeggiare la “Posh“. Ilche ha fatto impazzire i fan è stato pubblicato da David: la ...