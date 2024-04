Le prime parole di Gaia dopo l’eliminazione da Amici 23

A volte nella vita ci troviamo in difficoltà a esprimere le nostre idee, opinioni ed emozioni con chi abbiamo davanti. A scuola si è scoperto che la Costituzione Italiana ci invita a esprimerci ... (lanazione)

Natalie Imbruglia canta per la prima volta in italiano con Jack Savoretti: il testo, la traduzione e il significato di “Ultime parole” - Natalie Imbruglia e Jack Savoretti hanno presentato il loro brano "Ultime parole" da Fiorello che non ha risparmiato gag e giochi di parole ...deejay

Dae, è sempre utilizzabile. Le parole del formatore - Nella maggior parte dei casi (motivo per cui si riesce a riprendere il paziente il 95% delle volte), prima di arrestarsi completamente, il ritmo cardiaco può essere corretto con le manovre di ...lanazione

La par condicio e la manomissione delle parole - L’attacco alla par condicio è una sequenza di un assalto generale all’articolo 21 della Costituzione, ivi comprese le drammatiche storie in corso: dalle agenzie Dire e Agi, alla vendita del Secolo XIX ...ilmanifesto