Le parole di mister Gallo - tecnico avversario I biancorossi in attacco hanno tanta qualità

(Di domenica 21 aprile 2024) Vuole mettere lafine su una stagione complicata la Virtus Entella. E i tre punti in palio oggi al ’Romeo Neri’ fanno gola aFabioche sulla panchina del club ligure si è seduto in corsa, dopo appena quattro giornate di campionato. Senza però mai riuscire a dare una vera svolta a un’annata che sicuramente ha deluso le attese. Tanto che per l’Entella dell’ex bomber biancorosso Claudio Santini la priorità è stata sempre quella di raggiungere la salvezza. Ora, con 42 punti messi in tasca sin qui, mancano davvero pochi passi all’obiettivo con il quint’ultimo posto, l’ultimo che condannerà ai playout, staccato di quattro lunghezze. "Quella di domani (oggi, ndr) – dice alla vigilia– è una gara difficile con una posta in palio molto alta, dobbiamo dare il massimo perché ...