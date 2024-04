Le parole del tecnico nel post partita Squadra concentrata e con grande intensità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Subito dopo il triplice fischio finale a Lecce Nicola aveva chiesto alladi andare a prendersi il punto perso da un’altra parte. Detto fatto e con gli interessi. La vittoria col Napoli è stata ampiamente meritata e figlia di una prestazione con il giusto atteggiamento, per l’intero arco dei novanta minuti. "La nostra qualità migliore è stata l’, abbiamo fatto un primo tempo molto importante dal punto di vista tattico, con aggressività e tempi di uscita giusti, ma anche con un buono sviluppo di gioco – commenta ilazzurro –. Nel secondo tempo abbiamo invece speso tanto, ma siamo stati comunque compatti tra i reparti salendo anche con il baricentro dellaquando possibile, mi è piaciuta la lettura delle varie situazioni, soprattutto perché non abbiamo concesso occasioni per distrazioni, ...