Le lezioni (dimenticate) di Monaco 1938. Quale pace per l’Ucraina?

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono ormai passate tre generazioni, ma viene spesso richiamato “l’esprit de Munich” che rievoca analogie con la situazione in Ucraina. I cicli della recente storia europea sembrano susseguirsi anche oggi, con le dovute differenziazioni ma anche con fattori comuni e conapprese e poi. Si riscontrano infatti parallelismi e circostanze ben note. Si conoscevano le intenzioni di Mosca a partire dal discorso anti-Nato e Usa alla Conferenza sulla sicurezza dinel 2007, la presenza di truppe in Georgia, l’occupazione della Crimea nel 2014, l’ultimatum alla Nato nel 2021 con la rivendicazione del ritorno ai confini di 30 anni prima, l’invasione delnel 2022. Allora si conoscevano le intenzioni e ambizioni di estendere l’”impero” del Reich e dell’Urss annettendo altri Paesi, e oggi per ...