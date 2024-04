(Di domenica 21 aprile 2024) Con la "" si aprono oggi leper il 25nel Nord Milano. "È dalla Liberazione che vogliamo la pace" lo slogan che sarà portato a Cusano, Bresso e Cinisello. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza XXVa Cusano, mentre a Cinisello è anticipato alle 9 al Monumento ai partigiani. Il corteo di bici si muoverà tra il monumento alla Resistenza e il cippo partigiano Wender di Cusano, il Giardino della Memoria e la pietra di inciampo in ricordo di Alfredo Borghi a Bresso, mentre a Cinisello tra le lapidi alla memoria di chi ha combattuto il nazifascista. L’arrivo per tutti è previsto per le 11,30 al Monumento al Deportato del Parco Nord. Alle 12 il Coro di Micene eseguirà i canti della Resistenza e alle 13 si può pranzare con l’Anpi, che organizza la manifestazione con la ...

Le iniziative per il 25 Aprile al via con la ”Pedalata resistente” - Si aprono oggi le iniziative per il 25 Aprile nel Nord Milano con la "Pedalata resistente" a Cusano, Bresso e Cinisello. Corteo in bici tra monumenti e lapidi, celebrazione degli scioperi del '44 e tr ...ilgiorno

iniziative culturali, ecco i bandi - Due avvisi pubblici del Comune di Calenzano per presentare progetti culturali e ambientali: uno per Calenzano Estate 2024 e l'altro per iniziative a tema ambientale. Aperti a singoli e associazioni, c ...msn

Controversia a Petriano, Comune contro associazione per la discarica a Riceci - Il Comune di Petriano contesta il ricorso presentato da Iniziativa democratica Aps al Tar contro la proroga concesso dalla Provincia ad Aurora srl per la costruzione della discarica a Riceci. L'avvoca ...ilrestodelcarlino