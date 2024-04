Le candidature Pd Schlein lancia Bonaccini | Sarà capolista al Nord-Est Orlando invece si sfila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) "Un nuovo inizio" per Stefano. Un sigillo sulleeuropee per Elly. Questo il significato dell’ufficializzazione del del nome governatore dell’Emilia-Romagna comedel Pd nella circoscrizione-Est in giorno prima della direzione di oggi che dovrà dirimere la partita. Con l’indipendente Cecilia Strada già acquisitaal-Ovest in tandem col capogruppo uscente Brando Benifei e il ticket Lucia Annunziata-Antonio Decaro annunciato a suo tempo per il Sud, il tasselloannunciato il giorno prima della direzione sancisce di fatto chela segretaria a guidare le liste nelle Isole e soprattutto al Centro. Dov’è acquisito il posto anche del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. ...