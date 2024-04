La Germani Brescia , dopo la sconfitta all’overtime di Sassari, chiude la 24a giornata ospitando la Virtus Segafredo Bologna , che viene dalla sconfitta di Pesaro in campionato e il doppio turno in ...

L’Umana Reyer Venezia , dopo la vittoria di Napoli, torna al Taliercio per affrontare nel big match di giornata la Virtus Segafredo Bologna , che viene dal k.o. interno contro Pistoia in campionato e ...

LBA, Virtus Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming - Virtus Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia, posticipo di serie A, si gioca domani - lunedì 22 aprile - ore 20.30. Diretta streaming / tv su DAZN.today

bologna, baraldi: nuovi innesti ora non avrebbe senso - Nel corso dell'intervista concessa a "Il Resto del Carlino - Bologna" l'AD della Virtus Bologna Luca Baraldi ha anche chiuso alla possibilità ...sportmediaset.mediaset

LBA - Matteo Chillo: "Virtus Per me ci sarebbero più emozioni con la Fortitudo" - Matteo Chillo ha parlato in vista del match di domani contro la Virtus Bologna, valido per il posticipo della 28a giornata di LBA. Le sue parole alla Gazzetta di Reggio: "Questa è ...pianetabasket