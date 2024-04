Lazio vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 aprile 2024) Gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2023/2024. I biancocelesti devono rimontare lo svantaggio di due reti contro i bianconeri, decisi a conquistare l’unico trofeo disponibile in questa stagione.vssi giocherà martedì 23 aprile 2024 alle ore 21 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SUADRE Rinfrancati dagli ultimi due successi in campionato che li ha rilanciati in chiave Europa, i biancocelesti sono chiamati a tentare l’approdo in finale di questa competizione. Per riuscirci dovranno ribaltare lo 0-2 dell’andata che non li ha mai visti entrare in partita. Genoa e Roma le avversarie eliminate nei turni precedenti Reduci da un cammino piuttosto deludente in campionato, con 12 punti in altrettante partite, i bianconeri puntano a rendere meno amara la ...