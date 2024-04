Lazio Juventus - ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

Gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2023/2024. I biancocelesti devono rimontare lo svantaggio di due reti contro i bianconeri, decisi a conquistare l’unico trofeo disponibile in ... (sport.periodicodaily)

Inzaghi: "Scudetto al derby Per noi non è un'ossessione. Importante lo scontro diretto con la Juventus" - Finalmente ci siamo. Domani sera il Meazza ospiterà il Derby della Madonnina che potrebbe valere, in caso di vittoria, la matematica certezza della conquista dello Scudetto per ...fcinternews

Foggia-Audace Cerignola, Derby per i PlayOff - Visualizzazioni: 1 Foggia e Audace Cerignola si sfidano per guadagnarsi un posto ai playoff, le due squadre sono separate da 1 solo punto in classifica. Indice Il Derby di Capitanata valevole per i Pl ...calciostyle

Lazio - Juve, Allegri in conferenza stampa: ecco quando parlerà il tecnico - Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Si ripartirà dal 2-0 in favore dei bianconeri maturato all'andata grazie alle reti di Chiesa e ...lalaziosiamonoi