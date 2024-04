Lazio | i biancocelesti emergono alla distanza e vincono una partita complicata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma 20 aprile 2024 - Per mantenere viva la flebile fiamma della speranza di un posto in Champions League era necessario vincere e Tudor e i suoi ragazzi non hanno fallito il compito. Dtrasferta di Genova, iescono con tre punti d'oro, strappati con le unghie e con i denti da una squadra tosta, ben allenata e terribilmente restia a cedere il passo davanti ai propri tifosi. Una vittoria di misura con il punteggio di 0-1 maturata dopo una sfida equilibrata, decisa dmaggiore precisione dellasottoporta. Non tutta laè stata però in discesa per i capitolini. Sebbene infatti sulla carta, dal punto di vista tecnico, la bilancia penda in favore dei, i genoani già all'andata si erano tolti il gusto di fare lo sgambetto...