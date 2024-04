Lavori di riparazione terminati - è tornata l’acqua nelle zone servite dal Torano-Biferno

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGESESA comunica di avere ricevuto comunicazione da parte della Regione Campania di completamento deidie di avvenuto riempimento e messa a pressione della condotta dele, pertanto, dopo aver ripristinato i livelli dei serbatoi, che si erano svuotati, alle ore 1.00 ha avviato le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica. Per il completo ripristino del normale flusso idrico in tutte leinteressate, in tutte le abitazioni e in tutti gli esercizi commerciali ci vorranno alcune ore e potranno presentarsi problemi, seppur sporadici, di ariacondotte o di filtri intasati da detriti. Le squadre di Gesesa saranno operative per l’intera giornata di Domenica. In caso di problemi i Cittadini potranno effettuare ...

