Lavoratori in nero e scarafaggi a frotte

(Di domenica 21 aprile 2024) Sanzioni per oltre 7mila euro dovute alla presenza di due dipendenti innonché diverse contravvenzioni di natura penale e la sospensione dell’attività. Sono i provvedimenti disposti dai Nas di Cremona e dall’Ispettorato del Lavoro di Pavia in seguito dei controlli effettuati in un ristorante asiatico del centro. Numerose le irregolarità riscontrate che hanno condotto a una multa di 3mila euro per contravvenzioni in materia sanitaria. L’attività di controllo coordinata dai militari della Compagnia di Vigevano ha interessato anche un bar gestito da cinesi dov’è stata rilevata un’estesa presenza di infestanti. Ai titolari è stata elevata una multa di mille euro e l’attività è stata segnalata all’autorità sanitaria con la prescrizione di adottare tutti i provvedimenti per risolvere le criticità. U.Z.