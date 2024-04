Lascia i figli a casa da soli per una settimana per andare in crociera e li controlla con una videocamera | arrestata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Lakesha Woods Williams, cittadina del Texas, è statal’11 aprile con l’accusa di abbandono di minore dopo averto i suoi duepiccoli adaperin. La madre 29enne si è assentata per quasi una, dal 4 al 10 aprile, facendosi un viaggio in Porto Rico, mentre isopravvivevano senza la supervisione di un adulto nell’appartamento all’interno di un grattacielo di Houston. A riportare la notizia sono vari media statunitensi, fra cui il New York Post. Williams è stata rinchiusa nella prigione della contea di Harris con una cauzione da 40mila dollari e, attualmente, è sotto processo. “Stiamo ancora mettendo insieme i fatti e le circostanze di come questi bambini sono stati ...